США связались с эмиратом уже во время израильской атаки, заявил официальный представитель дипведомства страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДОХА, 9 сентября. /ТАСС/. Сообщения, согласно которым Катар был заранее проинформирован о готовящемся израильском ударе по Дохе, не соответствуют действительности.

Соединенные Штаты связались с катарскими властями уже непосредственно во время атаки, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Распространенные утверждения о том, что Катар был заранее проинформирован об атаке, ложны. Звонок от американского чиновника поступил во время взрывов, вызванных израильской атакой на Доху", - написал дипломат в X.