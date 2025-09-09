Удар по Дохе продемонстрировал, что правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху намерено усугубить конфликт и нестабильность, указал турецкий президент

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаку Израиля на представителей ХАМАС в Дохе явным нарушением международного права и суверенитета Катара.

"Сегодняшнее нападение Израиля на группу переговорщиков ХАМАС в Катаре в очередной раз продемонстрировало, что находящееся в состоянии ярости правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху намерено усугубить конфликт и нестабильность. Это нападение, являющееся явным нарушением международного права и суверенитета Катара, также направлено против безопасности и мира нашей братской страны, Катара. Я осуждаю это нападение", - написал Эрдоган в Х.

Турция, как указал турецкий лидер, "всецело поддерживает своих палестинских братьев и сестер, а также своего союзника, стратегического партнера и друга, Катар". "Те, кто превращает терроризм в государственную политику, никогда не добьются своих целей. Мы сохраним нашу решительную и твердую позицию в отношении бандитизма Израиля, цель которого - втянуть весь регион в катастрофу", - заявил он.