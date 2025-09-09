Трамп попросил Катар продолжить посредничество по Газе

Американский президент в беседе с катарским лидером шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани подчеркнул, что "осуждает посягательства на суверенитет" эмирата

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани попросил его продолжить выполнять функции посредника на переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия катарского лидера.

"Президент США высоко оценил усилия Катара в сфере посредничества между различными сторонами конфликтов и призвал эмира не прекращать участие в переговорах о прекращении огня в Газе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии монарха по итогам телефонного разговора политиков.

Американский лидер в беседе с катарским лидером подчеркнул, что "осуждает посягательства на суверенитет" эмирата и "выражает солидарность с Дохой". По мнению Трампа, "нерешенные проблемы в регионе можно урегулировать исключительно дипломатическим путем", подчеркнули в канцелярии эмира Катара.

9 сентября в катарской столице произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК) и с участием ВВС нанесли удары по высокопоставленным представителям движения ХАМАС. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным министерства внутренних дел эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.