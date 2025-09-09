Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что государство осуждает "преступное нападение"

ДОХА, 9 сентября. /ТАСС/. Катар осуждает нападение Израиля на членов палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе и возлагает на еврейское государство всю ответственность за возможные последствия этой атаки для региона. С таким заявлением выступил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что "Катар самым решительным образом осуждает и порицает это безрассудное, преступное нападение, расценивая его как вопиющее нарушение своего суверенитета и безопасности, а также явное нарушение норм и принципов международного права", говорится в сообщении канцелярии эмира. Глава государства возложил ответственность за последствия удара "на израильское образование, которое проводит агрессивную политику, угрожающую безопасности и стабильности региона и препятствующую усилиям по деэскалации и достижению устойчивых дипломатических решений", отмечается в сообщении.