Турецкий лидер также "выразил соболезнования в связи с гибелью людей"

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани ситуацию вокруг атаки Израиля на представителей радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе, а также совместные шаги, которые необходимо предпринять в ответ.

"В ходе разговора обсуждались нападение Израиля на переговорную группу ХАМАС в Катаре и совместные шаги, которые необходимо предпринять в ответ на это нападение. Эрдоган осудил атаку Израиля, целью которой является усугубление конфликта, [усиление] напряженности и нестабильности в регионе и открытое нарушение суверенитета Катара, друга и союзника [Турции]", - говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган "выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате этого чудовищного нападения" и заявил, что "Турция будет всецело поддерживать Катар и его народ". Оба лидера "договорились продолжить совместную работу для скорейшего прекращения резни в Газе", отмечается в тексте.