ДОХА, 9 сентября. /ТАСС/. Руководство Катара рассматривает удар Израиля по членам политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе в качестве акта государственного терроризма.

Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Сегодняшнее нападение Израиля на территорию Катара мы не можем расценивать иначе как акт государственного терроризма, осуществленный лично [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху в рамках его политики и непрекращающихся попыток подорвать безопасность и стабильность региона", - подчеркнул премьер, выступая на пресс-конференции.