Евросоюз и другие партнеры признают ХАМАС террористической организацией

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Евросоюз поддержал Катар в связи с авиаударом со стороны Израиля, добавив при этом, что считает палестинское радикальное движение ХАМАС террористической организацией.

"Удар 9 сентября Израиля против лидеров ХАМАС в Дохе нарушает международные нормы и территориальную целостность Катара, а также грозит рисками новой эскалации в регионе", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС. "Мы выражаем полную солидарность с Катаром - стратегическим партнером ЕС", - отмечается в сообщении.

"Мы напоминаем, что Евросоюз и другие партнеры признают ХАМАС террористической организацией", - подчеркивается в нем.

9 августа пресс-служба армии Израиля сообщила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не пояснила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе. По его словам, Катар решительно осуждает нападение, которому подверглись здания, где проживали несколько членов политбюро движения.