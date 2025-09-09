Эмират 10 сентября начнет работу по пересмотру политики и выработке процедур, чтобы предотвратить подобные действия и не допустить их повторения, указал шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

ДОХА, 9 сентября. /ТАСС/. Катар оставляет за собой право ответить на израильский удар по Дохе, целью которого стала штаб-квартира палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы оставляем за собой право отреагировать на это вопиющее нападение и примем все необходимые меры. <...> Завтра мы начнем работу по всеобъемлющему пересмотру политики и выработке процедур, чтобы предотвратить подобные действия и не допустить их повторения", - сказал премьер на пресс-конференции в Дохе.

Он также отметил, что правительство Катара сформировало юридическую группу во главе с государственным министром Мухаммедом аль-Хулейфи, которая "инициирует все необходимые правовые меры для реагирования на это нападение".