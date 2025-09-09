Решение об ударе было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, подчеркнул американский президент

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по членам политбюро палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе не способствует достижению целей США и еврейского государства. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Сегодня утром военные США уведомили администрацию Трампа о том, что Израиль наносит удар по ХАМАС", - написал он в соцсети Truth Social. Как отметил президент, "к большому сожалению", представители палестинского движения находились в Дохе.

"Это решение было принято премьер-министром [Израиля] Биньямином Нетаньяху, оно не было принято мной", - добавил Трамп. Как он подчеркнул, удар по Катару, "который является суверенным государством и близким союзником США, который упорно работает" вместе с Вашингтоном "над достижением мира, смело беря на себя риски, не способствует достижению целей Израиля или Америки".

"Однако уничтожение ХАМАС, извлекающего выгоду из страданий тех, кто живет в секторе Газа, является достойной целью, - утверждал Трамп. - Я незамедлительно поручил спецпосланнику [по миротворческим миссиям] Стиву Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящем ударе, что он сделал, к сожалению, слишком поздно, чтобы предотвратить атаку".

Президент отметил, что после произошедшего провел разговор с Нетаньяху и с руководством Катара. "Премьер-министр [Израиля] заявил мне, что хочет мира", - сообщил американский лидер.