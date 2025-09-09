Президент России Владимир Путин "по-прежнему выступает лидером многополярного мира", заявил Пьер де Голль

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия выступает в качестве лидера многополярного мира, а французским властям следовало бы присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил ТАСС Пьер де Голль - внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля.

"Несмотря на все усилия, которые предпринимает президент [Франции Эмманюэль] Макрон и некоторые другие европейские страны, которые хотят продолжить войну, президент [РФ Владимир] Путин по-прежнему выступает лидером многополярного мира. И этот многополярный мир был признан и отмечался в ходе Казанского саммита БРИКС", - сказал он, комментируя также итоги прошедшего саммита ШОС.

По словам де Голля, это подтверждается тем, что на саммите БРИКС в РФ присутствовали представители, главы государств, правительства более 36 стран, на празднованиях 9 Мая в 2025 году были представители свыше 25 делегаций и также около 20 делегаций приняли участие в работе ШОС. "Президента Путина принимали в Соединенных Штатах, он отправился с визитом в Китай и в скором времени он отправится с визитом в Индию. Президент Макрон просто не может скрыть того факта, что президент Путин не находится в изоляции, а, наоборот, объединяет, является участником строительства многополярного мира, и сейчас это становится очевидным для французов", - пояснил он.

Как отметил внук первого президента Пятой республики, он рад тому, что "в Европе меняется ментальность, если так можно сказать, и появляются какие-то очевидные факты и правда, которая бьет в глаза европейцам". "И я считаю, что мы все равно должны протянуть руку помощи этой французской и европейской элите, мы должны им продемонстрировать русскую модель развития, сделать так, чтобы они посмотрели как работает БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества. Я бы хотел, чтобы в будущем Франция присоединилась к БРИКС, к ШОС, и это будет для нее шансом", - подчеркнул он.

Де Голль выразил надежду на то, что Франция в будущем присоединится к БРИКС, к многополярному миру. "Я считаю, мы должны работать вместе на благо мира, для того чтобы обеспечить примирения всех сторон. И этот год, как вы знаете, является годом, когда мы отмечаем 80-летие великой Победы. Я бы хотел, чтобы следующий год, 2026-й, стал годом мира. Годом, который будет прославлять, я надеюсь, франко-российскую дружбу", - заключил он.