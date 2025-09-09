Дипломатический источник отметил в беседе с ТАСС, что экстренное заседание запросили Алжир, Пакистан и Сомали

ООН, 10 сентября. /ТАСС/. Постоянное представительство Республики Корея, председательствующей в сентябре в Совете Безопасности ООН, подтвердило, что заседание этого органа в связи с ударом Израиля по Катару пройдет 10 сентября.

"Заседание по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке" запланировано на завтра на 15:00 (22:00 мск - прим. ТАСС)", - сообщили журналистам в постпредстве.

Между тем дипломатический источник отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что экстренное заседание Совбеза запросили Алжир, Пакистан и Сомали.