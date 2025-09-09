Карни: удар Израиля по Катару может привести к эскалации в регионе

Израильская атака в том числе угрожает "усилиям по обеспечению мира и безопасности, освобождению всех заложников и достижению долгосрочного прекращения огня", добавил премьер Канады

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по членам политбюро палестинского радикального движения ХАМАС в Дохе создает угрозу эскалации конфликта в регионе. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Канада осуждает удары Израиля по Катару - это недопустимое разрастание насилия и посягательство на суверенитет Катара. Такие удары, независимо от их целей, создают серьезную угрозу эскалации конфликта в регионе", - написал глава правительства в Х.

"Эти удары непосредственным образом угрожают усилиям по обеспечению мира и безопасности, освобождению всех заложников и достижению долгосрочного прекращения огня, усилиям, в которых шейх [Катара] Тамим бен Хамад Аль Тани играет очень конструктивную роль", - добавил Карни.