Глава дипслужбы ЕС выступила в Европарламенте, призвав продолжать помогать Киеву

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая перед пустым залом на сессии Европарламента в Страсбурге, вызывает ощущение, будто она общается с призраками. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков, назвав зрелище унизительным.

"Авторитет Каллас равен пустому залу Европарламента, перед которым она отчитывалась о поддержке Украины. Ее не хотят слушать даже те, кто поддерживает ее патроншу [главу Еврокомиссии Урсулу] фон дер Ляйен. И когда она обращается к "дорогим членам парламента" перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками. Унизительное и жалкое зрелище", - написал Пушков в телеграм-канале.

9 сентября Каллас выступила в Европарламенте, призвав продолжать помощь Киеву.

30 августа глава евродипломатии на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС сообщила, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться экспроприации российских активов.