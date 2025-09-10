Kathmandu Post: беспорядки в Непале стали масштабной атакой на гособъекты страны

Масштабы разрушений вышли за пределы федеральной столицы, отмечает газета

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Беспорядки в Непале стали одной из самых масштабных атак на государственные объекты в современной истории этой страны. Об этом пишет газета Kathmandu Post.

Как отмечает издание, протестующие устроили поджоги и разрушения, захватив ключевые объекты законодательной, исполнительной и судебной власти. Толпа ворвалась на территорию Сингха Дурбар - главного административного комплекса страны. Были подожжены здания нескольких министерств, в том числе министерства образования, науки и технологий, министерства здравоохранения и народонаселения, а также канцелярия премьер-министра. Протестующие поджигали дома чиновников.

Полностью выгорело здание Верховного суда Непала. По словам одного из сотрудников учреждения, сгорели все судебные документы и архивы, представлявшие историческую и правовую ценность.

Огонь охватил и другие важные объекты столицы: здания комиссии по расследованию злоупотреблений властью, районной администрации Катманду, несколько полицейских участков. Были сожжены офисы управления гражданской авиации, департамента дорог, фонда народных инвестиций, а также ряд банков и торговых центров.

Масштабы разрушений вышли за пределы федеральной столицы. По предварительным данным полиции, акты вандализма и поджоги зафиксированы минимум в 17 районах страны. Были атакованы здания местных ассамблей, частная собственность.

О беспорядках в Непале

В Катманду и других городах Непала 8 и 9 сентября прошли беспорядки после антиправительственных протестов. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то, что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.