Пассажиров предупредили о затруднениях и задержках, которые могут продолжаться в течение всего дня

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Воздушное пространство над международным аэропортом имени Фредерика Шопена в Варшаве открыли спустя несколько часов после его закрытия в связи с инцидентом с проникновением в небо страны БПЛА. Об этом говорится в заявлении аэропорта, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, запрещенной в России).

"Однако в связи с ограничениями и закрытием воздушного пространства следует ожидать затруднений и задержек, которые могут продолжаться в течение всего дня. Текущий статус рейсов просим проверять на сайте аэропорта, подробную информацию можно получить непосредственно у перевозчиков", - уточнила пресс-служба аэропорта.

Кроме того, вылеты и посадки возобновились в аэропорте Жешува и в Модлине под Варшавой. Воздушное пространство над аэропортом Люблина остается закрытым.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило о сбитии нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было принято решение закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.