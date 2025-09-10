Что известно об инциденте с БПЛА в Польше

Оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушные границы страны.
ТАСС собрал основное об инциденте.
Обнаружение и уничтожение БПЛА
- Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны.
- В сообщении также утверждается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога.
- Идет поиск сбитых объектов.
- В связи с инцидентом приняли решение закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.
- Полиция Люблинского воеводства Польши сообщила об обнаружении в селе Чосновка в 30 км от границы с Белоруссией одного из сбитых польскими военными БПЛА.
- Обломки еще одного сбитого беспилотника обнаружили на кладбище в населенном пункте Чесьники на юго-востоке Польши в 40 км от границы с Украиной, заявила окружная прокуратура в городе Замостье.
- Польша сбила 3 из 19 БПЛА, проникших в воздушное пространство страны, заявил премьер-министр Дональд Туск.
- По его словам, нарушения воздушных границ Польши фиксировались всю ночь - с 23:30 9 сентября (00:30 мск 10 сентября) до 06:30 (07:30 мск) 10 сентября.
Последствия
- Объекты польской энергетической инфраструктуры не пострадали в результате проникновения в воздушное пространство страны БПЛА и операции по их нейтрализации, заявил глава польского министерства энергетики Милош Мотыка.
- Крыша жилого дома была повреждена в польском населенном пункте Вырыки, недалеко от границы с Украиной и Белоруссией, при попытке уничтожения залетевшего в воздушное пространство Польши БПЛА. Пострадавших нет, сообщили телеканалу Polsat представители местных властей.
Реакция властей Польши
- Туск назвал инцидент с проникновением в воздушное пространства страны беспилотников "масштабной провокацией".
- Он утверждает, что это был первый случай, когда "российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО", несмотря на то, что пока не было предоставлено никаких официальных сведений о происхождении обнаруженных обломков БПЛА.
- По словам Туска, все беспилотники, представлявшие угрозу, сбили, ситуация находится под контролем.
- Пострадавших в результате инцидента нет, добавил польский премьер.
- Туск проинформировал генсека НАТО Марка Рютте об уничтожении ночью нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны.
- В связи с инцидентом польский премьер созвал экстренное заседание кабмина.
- Кроме того, президент страны Кароль Навроцкий проведет срочное совещание в Совете национальной безопасности с участием премьера.
- Власти Польши обсудили возможность применения статьи 4 Договора о НАТО, касающейся консультаций с союзниками, сообщил Навроцкий.
- В свою очередь глава польского Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич отметил, что реализация предложения о применении статьи 4 Договора о НАТО зависит, прежде всего, "от польского премьера и союзников по НАТО".
- Польша попросила НАТО применить статью 4 Североатлантического договора в связи с нарушением беспилотниками воздушного пространства республики, заявил Туск.
- Премьер подчеркнул, что решение "о применении статьи 4" было принято совместно с Навроцким.
- В рамках консультаций, которые предусматривает статья 4 Договора о НАТО, Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее ВВС и сил ПВО на восточной границе, добавил Туск.
Реакция ЕС и НАТО
- Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сочла намеренным проникновение БПЛА минувшей ночью в польское воздушное пространство.
- Североатлантический альянс не рассматривает инцидент с нарушением воздушного пространства Польши как нападение, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
- По его данным, впервые самолеты НАТО задействовали для отражения потенциальной угрозы.
- Источник добавил, что системы ПВО НАТО Patriot обнаружили беспилотники с помощью радаров, но не открыли по ним огонь.
- Он указал, что в операции задействовали, в частности, польские истребители F-16, нидерландские F-35 и итальянские самолеты раннего предупреждения AWACS.
- Глава пресс-службы НАТО Эллисон Харт подтвердила, что в Польше были использованы системы противовоздушной обороны для отражения беспилотных летательных аппаратов.
- При этом она не указала, какой стране принадлежат БПЛА.
Заявления Белоруссии
- Силы ПВО Белоруссии ночью отслеживали БПЛА, залетевшие в ее воздушное пространство, часть сбита военными республики, сообщил начальник Генерального штаба Белоруссии Павел Муравейко.
- Он отметил, что Белоруссия оповестила Польшу и Литву о приближении к ним неизвестных летательных аппаратов.
- По словам Муравейко, Польша также оповестила белорусскую сторону о приближении минувшей ночью неопознанных летательных аппаратов с территории Украины.