Туск: Польша сбила 3 из 19 БПЛА, вторгшихся в воздушное пространство страны

Польский премьер отметил, что поступают сведения о нахождении очередных сбитых БПЛА

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Польша сбила 3 из 19 БПЛА, проникших в воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск.

"Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство. Это не окончательные данные", - заявил Туск в Сейме (нижней палате польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Польский премьер отметил, что подтверждена информация о трех сбитых беспилотниках, в то же время поступают сведения о нахождении очередных сбитых БПЛА.

Как отметил Туск, нарушения воздушных границ Польши фиксировались всю ночь - с 23:30 9 сентября (00:30 мск 10 сентября) до 06:30 (07:30 мск) 10 сентября.