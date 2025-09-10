В связи с незапланированной военной активностью для обеспечения государственной безопасности примерно до 08:30 мск аэропорт закрыт, сообщили в диспетчерской

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Варшавский международный аэропорт имени Фридерика Шопена закрыли на несколько часов по причине "незапланированной военной активности". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Варшава", отвечающей за авиационный трафик над Польшей.

"Ориентировочно до 08:30 мск аэропорт закрыт в связи с незапланированной военной активностью для обеспечения государственной безопасности", - сказал собеседник агентства, отказавшись назвать точную причину ограничений.

Между тем, отметил он, транзит самолетов через зону ответственности диспетчеров польской столицы осуществляется в обычном режиме на высотах более семи тысяч метров.