МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Взрывчатые вещества не обнаружены во фрагментах беспилотников, упавших на территории Люблинского воеводства Польши на востоке и юго-востоке страны. Об этом сообщает региональная прокуратура в Люблине.

В опубликованном на сайте ведомства заявлении говорится, что следов взрывчатки не было обнаружено в пяти из семи мест, где были найдены фрагменты БПЛА - а именно в населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Кшивовежба-Колония, Вохынь, Велький Лань. В этих местах были обнаружены обломки дронов без боевой части типа "Гербера" и беспилотников из пенопласта. Объект, который повредил жилой дом в населенном пункте Вырыки-Воля, пока не удалось идентифицировать, отмечает прокуратура. Оперативно-следственные мероприятия также продолжаются в населенном пункте Колония-Заблоце, где также был обнаружен дрон.

Как сообщает МВД республики, фрагменты беспилотников, нарушивших польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября, обнаружены в 12 местах на территории страны.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее в МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".