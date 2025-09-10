Reuters: НАТО не рассматривает инцидент с БПЛА в Польше как нападение

По данным агентства, впервые самолеты НАТО были задействованы для отражения потенциальной угрозы

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс не рассматривает инцидент с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши как нападение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Впервые самолеты НАТО атаковали потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что системы ПВО НАТО Patriot обнаружили беспилотники с помощью радаров, но не открыли по ним огонь. Источник указал, что в операции были задействованы, в частности, польские истребители F-16, нидерландские F-35 и итальянские самолеты раннего предупреждения AWACS.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.