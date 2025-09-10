Это связано с инцидентом с проникновением БПЛА в воздушное пространство страны

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Европейские союзники предложили Варшаве усилить противовоздушную оборону республики на фоне инцидента с проникновением БПЛА в воздушное пространство страны. Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск по итогам переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте и лидерами некоторых европейских государств.

"В ходе сегодняшних бесед с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном, [премьером Великобритании] Киром Стармером, Владимиром Зеленским, [премьером Италии] Джорджей Мелони, [канцлером ФРГ] Фридрихом Мерцем, [премьером Нидерландов] Диком Схофом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я получил не только слова солидарности с Польшей, но и, прежде всего, предложения о конкретной поддержке противовоздушной обороны нашей страны", - написал Туск в X.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее в МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по этой теме.