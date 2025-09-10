Объекты энергетики Польши не пострадали в результате инцидента с БПЛА

Глава польского министерства энергетики Милош Мотыка сообщил, что происшествий не зафиксировано

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Объекты польской энергетической инфраструктуры не пострадали в результате проникновения в воздушное пространство страны БПЛА и операции по их нейтрализации. Об этом заявил глава польского министерства энергетики Милош Мотыка.

"В области стратегической энергетической инфраструктуры не было зарегистрировано никаких происшествий", - написал он в X.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было принято решение закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.