НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Более 500 заключенных сбежали из окружной тюрьмы в западной части района Навалпараси, расположенного на юге Непала близ границы с Индией, на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом сообщила газета Kathmandu Post.

По ее информации, заключенные совершали поджоги в пенитенциарном учреждении и выкрикивали лозунги, требуя освобождения. Несмотря на усилия охраны, а также задействованных для контроля за ситуацией подразделений армии и полиции, на свободу удалось вырваться большинству заключенным.

Ранее портал Khabarhub сообщил о том, что свыше 570 заключенных сбежали из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари в Непале после того, как протестующие сломали ограждения. По данным портала, побег совершили также все заключенные тюрьмы в городе Лалитпур, где содержалось по меньшей мере 1,5 тыс. человек. Кроме того, как передавал телеканал India Today, порядка 900 заключенных совершили побег из пенитенциарного учреждения в городе Покхара в центре страны.

О беспорядках в Непале

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то, что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.