Начальник Генерального штаба республики Павел Муравейко сообщил, что силы ПВО республики отслеживали БПЛА, залетевшие в ее воздушное пространство в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Дежурные силы ПВО Белоруссии оповестили коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к территориям их стран. Об этом заявил начальник Генерального штаба республики Павел Муравейко.

"По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23:00 часов 9 сентября до 04:00 (время в Минске совпадает с московским - прим. ТАСС) 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики. Тем самым оповестив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран", - цитирует его пресс-служба МО Белоруссии в Telegram-канале.

По словам Муравейко, средства ПВО республики ночью отслеживали БПЛА, залетевшие в ее воздушное пространство в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть из них сбита военными страны.