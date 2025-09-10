В настоящее время идет поиск сбитых объектов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Нарушение польского воздушного пространства беспилотниками не дает повода утверждать, что Польша находится в состоянии войны. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Нет повода говорить, что мы находимся в состоянии войны", - отметил Туск, выступая в Сейме (нижней палате польского парламента). Трансляцию его заявления вел телеканал TVP Infо.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. В связи с инцидентом Польша попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации государств - участников блока.