По информации газеты, сообщения о сбежавших заключенных поступили из 13 исправительных учреждений

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 7 557 заключенных сбежали из непальских тюрем после того, как страну во вторник охватили массовые беспорядки. Об этом сообщила газета Republica со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел южноазиатской страны.

По его данным, сообщения о сбежавших заключенных поступили из 13 исправительных учреждений. Подразделения правоохранительных органов и вооруженных сил были развернуты по всей стране для поимки сбежавших преступников. Власти призвали граждан сохранять осторожность и сообщать о любых подозрительных ситуациях.

Ранее портал Khabarhub информировал, что свыше 570 заключенных сбежали из тюрьмы Джалешвар в районе Махоттари. По данным портала, побег совершили также все заключенные тюрьмы в городе Лалитпур, где содержались по меньшей мере 1,5 тыс. человек. Кроме того, сообщалось о побеге более чем 500 заключенных из окружной тюрьмы в западной части района Навалпараси на юге Непала и порядка 900 преступников из пенитенциарного учреждения в городе Покхара в центре страны.

О беспорядках в Непале

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. В результате одного из них погибла жена бывшего премьера Непала Джаны Натха Кханала. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей.

Несмотря на то что акции протестов прошли без официальных лидеров, их лицом стал председатель молодежной некоммерческой организации Hami Nepal ("Мы для Непала") Судан Гурунг. Эта организация выступает за активное участие молодежи в преобразовании общества, против цензуры в интернете и против коррупции.