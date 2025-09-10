Премьер-министр Венгрии также выразил солидарность с Варшавой из-за ситуации с беспилотниками

БУДАПЕШТ, 10 сентября. /ТАСС/. Инцидент с беспилотниками в небе над Польшей доказывает необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Этот инцидент доказывает, что наша политика призыва к миру в конфликте России и Украины разумна и рациональна. Жизнь в тени войны полна рисков и опасностей. Время положить этому конец!" - написал он в X. Орбан подчеркнул, что Будапешт поддерживает мирную инициативу по Украине президента США Дональда Трампа.

Венгерский премьер также выразил солидарность с Польшей в связи с ситуацией.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. Премьер-министр республики Дональд Туск сообщил, что за ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, по его словам, все беспилотники влетели с территории Белоруссии. В связи с инцидентом было принято решение на несколько часов закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. В связи с инцидентом Польша попросила НАТО задействовать статью 4 Североатлантического договора для того, чтобы начать консультации государств - членов альянса.