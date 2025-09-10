В Непале при попытке побега из колонии для несовершеннолетних погибли пятеро

Семь человек пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Пять человек погибли, семеро получили ранения в результате столкновения в исправительной колонии для несовершеннолетних в районе Банке в Непале, которое произошло на фоне массовых беспорядков в этой стране. Об этом сообщил портал Nepal News.

По словам начальника учреждения, воспитанники попытались взломать ворота, чтобы сбежать. Всего в исправительной колонии содержатся 585 человек.

В ходе другого инцидента в окружной тюрьме района Дхадинг армия Непала открыла огонь после того, как заключенные также попытались сбежать. В результате погиб один человек, семеро получили ранения.

На фоне нестабильности в Непале по всей стране в пенитенциарных учреждениях прошли волнения. Заключенные требовали, чтобы их освободили. Со вторника тюрьмы в разных районах страны покинули около 3,5 тыс. заключенных.