Сбои в работе GPS возможны в западной части Польши из-за мер безопасности

В диспетчерской службе района полетной информации "Варшава" не уточнили, о каких именно мерах безопасности идет речь

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбои в работе системы GPS возможны вечером в западной части Польши "из-за мер безопасности". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Варшава", отвечающей за воздушный трафик над страной.

"В период с 15:00 по всемирному времени (18:00 мск) до 22:00 по всемирному времени (01:00 мск четверга, 11 сентября) в западной части района полетной информации из-за мер безопасности следует ожидать помех в работе GPS", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каких именно мерах безопасности идет речь, однако заметил, что предупреждение действительно для полетов на всех высотах.