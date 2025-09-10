С такой просьбой к ней обратились представители протестующих

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, которую протестующие призвали стать главой переходного правительства, заявила о готовности возглавить временный кабмин. Об этом сообщил портал Khabarhub со ссылкой на неназванного представителя молодежного движения Gen-Z, активисты которого стали одними из основных участников массовых акций в стране.

"Бывший председатель Верховного суда Сушила Карки прислала сообщение, подтверждающее ее готовность возглавить временное правительство, - отметил собеседник портала. - С ее согласия мы теперь можем приступить к взаимодействию с командующим армией".

По информации агентства Reuters со ссылкой на источники, участники протестов в Непале требовали назначить Карки на должность врио премьера. Незадолго до этого с ней уже связывались представители протестующих.