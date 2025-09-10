Министр иностранных дел Польши отметил, что это "украинская просьба, еще никакие решения не приняты"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что в НАТО вернутся к обсуждению идеи перехвата беспилотников и ракет над Украиной.

"Мы вернемся к этой теме", - заявил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Министр рассказал, что его украинский коллега Андрей Сибига повторно попросил его сегодня, "чтобы союзники по НАТО могли бы сбивать российские дроны и ракеты еще до того, как они нарушат воздушное пространство стран НАТО". "Я подчеркиваю, что это украинская просьба, еще никакие решения не приняты", - добавил Сикорский.