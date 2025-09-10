Нью-Дели осуждает удары по Дохе

Индия поддерживает решение проблем путем диалога и дипломатии, избегая эскалации, отметил премьер-министр Нарендра Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Индия осуждает удары Израиля по Дохе и призывает решать проблемы путем диалога. Об этом заявил премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди по итогам разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Глава индийского правительства выразил глубокую обеспокоенность в связи ударами по Дохе.

"Индия осуждает нарушение суверенитета братского государства Катар. Мы поддерживаем решение проблем путем диалога и дипломатии, избегая эскалации. Индия твердо выступает в поддержку мира и стабильности в регионе и против терроризма во всех его формах и проявлениях", - написал он в Х.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям палестинского радикального движения ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной.