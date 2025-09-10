Нетаньяху оправдал удары по Дохе и обвинил Катар в "укрывательстве террористов"

Премьер-министр Израиля впервые за два дня прямо упомянул страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в "укрывательстве террористов", обосновывая удары по Дохе, где, предположительно, находилось высшее руководство радикального палестинского движения ХАМАС. При этом он впервые за два дня прямо упомянул Катар: до сих пор во всех официальных заявлениях израильской стороны по этой теме ни разу не уточнялось, какую именно страну атаковали 9 сентября самолеты ВВС Израиля.

"Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: "Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы", - сказал премьер, видеозапись выступления которого распространила канцелярия главы правительства.