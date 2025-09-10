Премьер-министр заявил, что в современной истории еврейского государства прямым аналогом атаки 11 сентября является нападение, совершенное радикалами из ХАМАС 7 октября 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что удар Израиля по Дохе, где, предположительно, находилось высшее руководство палестинского движения ХАМАС, был столь же обоснован, как и военная кампания США в Афганистане, начатая после терактов 11 сентября 2001 года.

По его мнению, в современной истории Израиля прямым аналогом атаки 11 сентября является нападение, совершенное радикалами из ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Что сделала Америка после 11 сентября? Она пообещала преследовать террористов, совершивших это гнусное преступление, где бы они ни были. А две недели спустя она провела через Совет Безопасности ООН резолюцию, в которой говорилось, что правительства не могут укрывать у себя террористов", - сказал Нетаньяху, видеозапись выступления которого распространила его канцелярия.

По версии премьера, нанося 9 сентября удар по Дохе с целью устранения руководства ХАМАС, Израиль "действовал в том же духе", что и США в 2001 году.

"Мы преследовали организаторов терактов, совершивших бойню 7 октября. И мы сделали это в Катаре, который предоставляет убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС, предоставляет своим главарям роскошные виллы, дает им все. То есть мы сделали то же самое, что и Америка, когда преследовала террористов "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) в Афганистане после убийства Усамы бен Ладена в Пакистане", - утверждал Нетаньяху.

В выступлении 10 сентября он впервые за два дня прямо упомянул Катар: до сих пор во всех официальных заявлениях израильской стороны по этой теме ни разу не уточнялось, какую именно страну атаковали 9 сентября самолеты ВВС Израиля. Нетаньяху не стал уточнять, достиг ли удар поставленной цели.

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что ВВС при поддержке Службы общей безопасности нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи.