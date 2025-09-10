Канцлер Германии отметил, что обсудил его с польским премьером

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе телефонного разговора проинформировал его об инциденте с БПЛА.

"У меня только что состоялся продолжительный телефонный разговор с премьер-министром Польши. Он подробно проинформировал меня о вчерашних атаках. Я разделяю его оценку: это очень серьезная угроза миру во всей Европе", - утверждал Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Берлине.

При этом канцлер ФРГ указал, что необходимо провести обсуждение о последствиях инцидента. Мерц подчеркнул, что европейская ПВО сработала недостаточно хорошо. "Прежде всего, я хочу отметить, что европейская противовоздушная оборона, ПВО НАТО сработала, но, конечно, не так хорошо, как следовало бы, чтобы предотвратить проникновение такого количества беспилотников в воздушное пространство Польши достаточно рано и также своевременно атаковать цели. Это вызовет дискуссии в НАТО. Это, конечно же, вызовет дискуссии и в Европейском союзе", - констатировал Мерц.

Он утверждал, что "это новое качество атак", которые наблюдаются якобы со стороны России. Глава правительства ФРГ заявил, что НАТО готова к самообороне. "Мы готовы и будем готовы к обороне, и мы полны решимости и будем полны решимости значительно повысить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", - заключил канцлер ФРГ.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее в МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".