Речь идет о дронах, нарушивших воздушное пространство республики в ночь на 10 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Фрагменты беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября, обнаружены в 16 местах на территории страны. Об этом сообщило МВД республики.

"По состоянию на 20:00 (21:00 мск - прим. ТАСС) найдены фрагменты 16 дронов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В 18:30 мск сообщалось об обнаружении фрагментов БПЛА в 12 местах на востоке и в центре Польши.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".