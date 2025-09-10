В Париже и в пригородах столицы их число составило 14 тыс. человек, указал министр внутренних дел страны Брюно Ретайо

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Число участников демонстраций против политики правительства и против снижения госдолга за счет простых работников, прошедших во Франции 10 сентября, составило 200 тыс. человек. Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел страны Брюно Ретайо.

"Были масштабные манифестации с почти 200 тыс. участников на всей территории. В Париже - и не только в Париже, но и в пригородах - их число составило 14 тыс. человек. В Париже же, по словам префекта полиции, демонстрантов было довольно мало", - заявил министр. Он также сравнил численность демонстрантов с первыми акциями движения "Желтые жилеты" в 2018 году, когда на улицы выходило порядка 280 тыс. человек.

По словам министра, правоохранительным органам удалось провести около 50 операций по "разблокированию" различных объектов на территории страны, в том числе дорожных развязок и складов. Ретайо подчеркнул, что подобное блокирование работы объектов "нарушает свободу французов на перемещение" и выступил против "захвата в заложники" тех, кто из-за демонстраций испытал проблемы в пути. По его словам, власти смогли "добиться провала тех, кто хотел заблокировать страну".

Он также осудил насилие со стороны некоторых демонстрантов, особенно в отношении стражей порядка. По его словам, это произошло вследствие "определенного захвата манифестаций крайне левыми движениями".

Ранее профсоюз CGT, поддержавший протесты 10 сентября, заявил об участии 250 тыс. человек в акциях по всей стране. Также профсоюз отчитался о заметном влиянии объявленных им забастовок на "успех" протестного движения. По его данным, "десятки тысяч забастовщиков" насчитывались в сфере здравоохранения, 10 тыс. человек бастовали в сфере государственных финансов, на долю профсоюза также пришлось 25% от общего числа бастовавших сотрудников Национальной компании железных дорог Франции (SNCF). "30 национальных памятников были полностью или частично закрыты, в том числе Лувр, Версальский дворец, музей Орсе, Венсенский замок, Пантеон, Национальная библиотека Франции, <...> Национальные архивы в Париже и Экс-ан-Провансе", - утверждают в CGT.

День протеста

В среду во Франции прошли акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывали к "блокировке страны", в частности к нарушению работы портов, транспортных объектов и перекрытию дорог. Соответствующие призывы появились в сети еще в мае, однако широко распространились после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

Лозунги протестующих разнятся от требований уважать права феминисток до оскорблений властей и полиции, однако наиболее популярные лозунги в ходе демонстраций были связаны с требованием отставки президента страны Эмманюэля Макрона и повышением налогов для богатых. Некоторые указывали на оторванность правительства и политиков от реалий и проблем обычных людей, а также призывали тратить деньги на поддержку больниц, транспорта и других сфер, а не на производство вооружений. Последнее связано с тем, что предложенный прошлым премьером Байру вариант экономии бюджета подразумевал сокращение почти всех статей расходов, за исключением оборонных, которые наоборот власти планируют наращивать с опережением намеченного в прошлом графика.