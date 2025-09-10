Спенсер Кокс сообщил, что правоохранительные органы информируют его о произошедшем

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обещал привлечь к ответственности тех, кто причастен к покушению на политического активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, который получил огнестрельное ранение.

Кокс сообщил в X, что правоохранительные органы информируют его о произошедшем. "Все причастные будут в полной мере привлечены к ответственности. Насилию не место в нашем обществе. Американцы всех политических убеждений должны вместе осудить произошедшее", - добавил губернатор, являющийся республиканцем.

Как ранее сообщили СМИ, в Кирка стреляли во время его выступления в университете штата Юта. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Кирк, являющийся сторонником президента США Дональда Трампа, ранее неоднократно заявлял, что выступает против оказания американской военной помощи Украине.