10 сентября на американского политического активиста Чарли Кирка совершили покушение в штате Юта. По информации президента США Дональда Трампа, Кирк умер. ТАСС собрал главное о происшествии.
Что произошло
- Кирк выступал в университете штата Юта.
- Неизвестный выстрелил в него из толпы.
- Раненого активиста унесла охрана.
- Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.
- Подозреваемый в нападении не был задержан.
- Полиция расследует происшествие.
Реакция в США и мире
- Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что покушение показывает глубину раскола в США.
- Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обещал привлечь причастных к ответственности.
- Илон Маск после убийства Кирка заявил, что левые в США являются "партией убийства".
- Трамп распорядился приспустить флаги в США.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка другом еврейского государства, которого убили за правду.
О Кирке
- Кирк был политическим активистом, консервативным деятелем и сторонником Трампа.
- Он неднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.
- Кирк внес значительный вклад в победу республиканца на прошедших президентских выборах.