10 сентября на американского политического активиста Чарли Кирка совершили покушение в штате Юта. По информации президента США Дональда Трампа, Кирк умер. ТАСС собрал главное о происшествии.

Что произошло

Кирк выступал в университете штата Юта.

Неизвестный выстрелил в него из толпы.

Раненого активиста унесла охрана.

Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка.

Подозреваемый в нападении не был задержан.

Полиция расследует происшествие.

Реакция в США и мире

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что покушение показывает глубину раскола в США.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обещал привлечь причастных к ответственности.

Илон Маск после убийства Кирка заявил, что левые в США являются "партией убийства".

Трамп распорядился приспустить флаги в США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка другом еврейского государства, которого убили за правду.

О Кирке