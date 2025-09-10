Спикер Джонсон: насилие по политическим мотивам стало частым явлением в США

Всем политическим силам Соединенных Штатов следует заявить о неприемлемости подобных действий, подчеркнул республиканец

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Насилие по политическим мотивам происходит в США все чаще. Об этом заявил журналистам спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в связи с убийством в штате Юта американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка.

Как подчеркнул Джонсон, "насилие по политическим мотивам стало слишком распространенным явлением в американском обществе". "Это противоречит ключевым принципам нашей страны", - добавил законодатель, отвечая на вопросы журналистов.

"Это должно прекратиться", - отметил Джонсон. По его словам, всем политическим силам в стране следует заявить о неприемлемости подобных действий. "Мы можем решать разногласия и споры цивилизованным путем, а политическое насилие следует осудить и пресечь," - добавил он.