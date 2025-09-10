Инцидент похож на попытку покушения на действующего американского лидера в июле 2024 года, добавил председатель комиссии СФ по информполитике

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка может быть посланием всем заметным фигурам американской общественности, которые придерживаются подобных взглядов, в том числе и президенту США Дональду Трампу. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

"Это явное послание всем заметным фигурам американской общественной и политической жизни, придерживающихся схожих взглядов и не боящихся нести их в массы. А главным адресатом, возможно, является президент США. Предупреждение Трампу?" - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что этот инцидент похож на попытку покушения на действующего американского президента в июле 2024 года.