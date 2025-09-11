Задержанного по подозрению в убийстве Кирка освободили

Директор ФБР Кэш Пател уточнил, что человек, который ранее был взят под стражу, "освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Власти США освободили человека, который ранее был задержан по подозрению в причастности к убийству американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка в штате Юта.

Об этом заявил в среду директор ФБР Кэш Пател.

Как он уточнил, человек, который ранее был взят под стражу, "освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов". Пател отметил, что "расследование продолжается", и пообещал информировать о его ходе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Кирк умер после покушения. Американский лидер выразил соболезнования семье активиста.

Как сообщили СМИ, в Кирка стреляли в среду во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, являвшийся сторонником Трампа, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.