Обстановка спокойная

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько автомобилей полиции находятся у Белого дома в среду вечером после убийства в штате Юта американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка, однако масштабного оцепления в этом районе Вашингтона нет. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Пешеходная часть улицы Пенсильвания-авеню у ограды вокруг Белого дома открыта для посещения. По ней прогуливаются несколько десятков человек. Обстановка спокойная. Крупные улицы в центре Вашингтона не перекрыты, движение автомобилей и пешеходов по ним не ограничивается.

Американские флаги у Белого дома приспущены в память о Кирке, согласно распоряжению президента США Дональда Трампа.

Ранее газета The Washington Post выступила с утверждением, что вокруг Белого дома устанавливают масштабный периметр безопасности в связи с убийством активиста в Юте. Однако никаких признаков этого нет. Секретная служба США пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить информацию о планах установить данный периметр. Она также пока не уточнила, принимаются ли у Белого дома дополнительные меры безопасности в связи с убийством Кирка.