Американский президент назвал его "по-настоящему великим патриотом"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в США в память об активисте консервативных взглядов Чарли Кирке, который в среду был убит в штате Юта.

"В честь Чарли Кирка, по-настоящему великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги в США до 6 вечера воскресенья (01:00 понедельника по мск - прим. ТАСС)", - написал глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Social.

Трамп ранее заявил, что Кирк умер после покушения. Американский лидер выразил соболезнования семье активиста.

Как ранее сообщили СМИ, в Кирка стреляли во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Активист, являвшийся сторонником Трампа, ранее неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.