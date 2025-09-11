Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности

Заявление было сделано на фоне убийств активиста Чарли Кирка и украинки Ирины Заруцкой

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Белый дом обвинил политиков Демократической партии США и их сторонников в поддержке преступности на фоне убийств американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой.

"Демократы за преступность. Точка", - говорится в сообщении, опубликованном в официальным аккаунте Белого дома в X.

В выложенном Белым домом посте также представлены заголовки американских СМИ, в которых перечисляются резонансные преступления последних месяцев, в том числе массовые убийства, и критикуется неспособность демократов должным образом реагировать на криминал. Отдельно в сообщении выделяется заголовок об убийстве Заруцкой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Чарли Кирк умер после покушения. Американский лидер выразил соболезнования семье активиста. Как сообщали СМИ, в Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения.

22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве. Как ранее отмечал Трамп, преступник был рецидивистом - до этого полиция задерживала его по меньшей мере 14 раз, однако каждый раз он освобождался под залог без выплаты им денежных средств.