В активиста стреляли во время его выступления в университете в городе Орем

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что левые в США представляют собой "партию убийства".

"Левые - это партия убийства", - написал он в X. Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей платформы о покушении на американского консервативного деятеля Чарли Кирка.

Как ранее сообщили СМИ, в Кирка стреляли во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Он был госпитализирован, однако спасти его не удалось. Президент США Дональд Трамп позднее сообщил, что Кирк умер.

31-летний Кирк активно поддерживал Трампа и, как указывает агентство Associated Press, внес значительный вклад в победу республиканца на прошедших президентских выборах. Активист неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.