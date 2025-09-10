Кэш Пател сообщил, что он "сейчас под стражей"

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка в штате Юта задержан. Об этом заявил в среду директор ФБР Кэш Пател.

Как он отметил, подозреваемый в "ужасной стрельбе, которая унесла жизнь Чарли Кирка, под стражей".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Кирк умер после покушения. Американский лидер выразил соболезнования семье активиста.

Как сообщили СМИ, в Кирка стреляли во время его выступления в университете в городе Орем (штат Юта). Активист, являвшийся сторонником Трампа, ранее, в частности, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине.