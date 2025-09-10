Спенсер Кокс также подтвердил, что подозреваемый в убийстве был задержан, его допрашивают

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство активиста консервативных взглядов Чарли Кирка было совершено по политическим мотивам.

"Хотел бы быть предельно ясным: это политическое убийство", - сказал он на пресс-конференции.

Кокс подтвердил, что подозреваемый в убийстве был задержан. "Прямо сейчас подозреваемого допрашивают", - сказал он. Губернатор предупредил, что убийце Кирка может грозить смертная казнь. "Мы привлечем сделавшего это к ответственности по всей строгости закона. Напомню, в штате Юта разрешена смертная казнь", - отметил Кокс.

Он добавил, что нет оснований считать, что к убийству Кирка мог быть причастен еще один человек.

Представитель департамента общественной безопасности Юты Бо Мэйсон в свою очередь заявил, что выстрел в Кирка, вероятнее всего, был совершен с крыши одного из зданий на территории университетского кампуса.