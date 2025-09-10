Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отметил, что "это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Покушение на политического активиста и консервативного деятеля Чарли Кирка показывает глубину раскола в США, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"В США совершено покушение на Чарли Кирка - одного из самых ярких консервативных лидеров, известного своими позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу. Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США", - написал Дмитриев.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что неизвестный выстрелил в Чарли Кирка во время его выступления в американском университете в штате Юта. Мероприятие было прервано, раненого Кирка унесла охрана. Как пишет AP, состояние активиста критическое.