Конгрессмен Джо Уилсон выступил с инициативой в связи с утверждениями польских властей об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Член Конгресса США Джо Уилсон (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что представил законопроект, предусматривающий возобновление действия в отношении России поправки Джексона - Вэника, которая ограничивает двустороннюю торговлю.

Законодатель в среду сообщил в X, что "представил законопроект о восстановлении действия в отношении России поправки Джексона - Вэника, прекращающей всю торговлю". Уилсон добавил, что считает неверным решением отмену данной поправки. Конгрессмен отметил, что выступил с этим предложением в связи с утверждениями польских властей об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА.

Поправка Джексона - Вэника была принята в США в 1974 году. Она увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза. После распада СССР поправка продолжила действовать в отношении ряда постсоветских республик. В отношении России она оставалась в силе до 2012 года. Затем она была отменена, однако в США приняли так называемый акт Магнитского - закон, предусматривающий введение санкций в отношении российских должностных лиц, которым американская сторона приписывает нарушения прав человека.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Белоруссии. На данный момент известно о трех сбитых БПЛА. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ ночью нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО РФ заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".